IN CORSO VASTO INCENDIO STERPAGLIE A RIDOSSO DELLA SS121 - FOTO E VIDEO
FLASHUn vasto incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato intorno alle 22.45 di oggi, 29 Luglio 2021 è tutt'ora in corso nei pressi della ss 121 nel perimetro tra lo svincolo Palazzolo ed il rif...
FLASH
Un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato intorno alle 22.45 di oggi, 29 Luglio 2021 è tutt'ora in corso nei pressi della ss 121 nel perimetro tra lo svincolo Palazzolo ed il rifornimento sulla superstrada ss121 in direzione Catania.
In pochi istanti, il rogo si è rapidamente esteso, tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianca alta diverse centinai di metri che ha creato rallentamenti sulla ss121 nel tratto interessato dalle fiamme.
Fiamme che stanno pericolosamente aumentando di intensità, non tanto lontano dal distributore di carburante.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fucoo del distaccamento di Paternò per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO