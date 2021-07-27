Ennesimo incendio di sterpaglie nel nostro comprensorio.E' in corso, oggi 27 Luglio 2021, lungo la strada provinciale 160 Ragalna-Nicolosi nei pressi del cimitero di Ragalna un vasto incendio, ad and...

Ennesimo incendio di sterpaglie nel nostro comprensorio.

E' in corso, oggi 27 Luglio 2021, lungo la strada provinciale 160 Ragalna-Nicolosi nei pressi del cimitero di Ragalna un vasto incendio, ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un terreno sprigionando una densa colonna di fumo bianco si è alzata in aria ed è visibile da diversi chilometri.

RAGALNA, VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN CORSO VICINO AL CIMITERO.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.