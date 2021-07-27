95047

RAGALNA, VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN CORSO VICINO AL CIMITERO.

Ennesimo incendio di sterpaglie nel nostro comprensorio.E' in corso, oggi 27 Luglio 2021,  lungo la strada provinciale 160 Ragalna-Nicolosi nei pressi del cimitero di Ragalna un vasto incendio, ad and...

A cura di Redazione Redazione
27 luglio 2021 14:23
RAGALNA, VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN CORSO VICINO AL CIMITERO. -
Dintorni
Condividi

Ennesimo incendio di sterpaglie nel nostro comprensorio.

E' in corso, oggi 27 Luglio 2021,  lungo la strada provinciale 160 Ragalna-Nicolosi nei pressi del cimitero di Ragalna un vasto incendio, ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un terreno sprigionando una densa colonna di fumo bianco si è alzata in aria ed è  visibile  da diversi chilometri.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.
Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047