Torta Cioccolato e Pere
La torta di cioccolato e pere è un dolce molto conosciuto e allo stesso tempo particolare visto l’accostamento, che ne ha fatto la fortuna di questa ricetta, considerata una torta da veri intenditori.
Il segreto per la buona riuscita della ricetta, naturalmente, sta nello scegliere con cura gli ingredienti principali: delle buone pere mature ma non troppo molli e, senza dubbio, del buon cioccolato fondente.
Ingredienti
Farina 200 g
Zucchero 100 g
Burro 170 g
Lievito chimico in polvere1/2 bustina
Cioccolato fondente 200 g
Amaretti 100 g
Uova 4
Vino bianco moscato 350 ml circa
Pere qualità coscia 7 (circa 700 gr)
Per prima cosa sbucciate le pere, tagliatele a quarti, togliete i semi e la parte dura centrale e lasciatele marinare nel vino bianco per almeno 20 minuti. Mettete le pere marinate in un tegame largo, senza sovrapporle e fate cuocere a fuoco vivace fino alla completa evaporazione del moscato.
Nel frattempo tritate il cioccolato fondente e scioglietelo a bagnomaria, aggiungendo 100 gr di burro a pezzetti; mescolate per sciogliere il tutto e lasciate intiepidire.
Fate attenzione agli schizzi di acqua e al vapore che potrebbero finire nel cioccolato danneggiandolo irrimediabilmente.
In un mixer montate il restante burro morbido, aggiungete 50g di zucchero e i tuorli d’uovo uno alla volta. Otterrete un composto liscio e chiaro al quale aggiungerete il cioccolato fuso ormai intiepidito.
Versate il composto ottenuto in una ciotola capiente e aggiungete gli amaretti sbriciolati finemente, la farina e il lievito setacciati un po alla volta mescolando dal basso verso l’alto con una spatola.
Montate gli albumi a neve ferma (potete aiutarvi aggiungendo con un pizzico di sale), incorporate il resto dello zucchero sbattendo per qualche secondo ancora.
Unite delicatamente gli albumi montati a neve al composto di cioccolato e amaretti, mescolando dal basso verso l'alto, per incorporare aria e non smontare l’impasto.
Imburrate e infarinate una tortiera del diametro di 22 cm, versarvi quindi metà composto, quindi coprire il tutto con le pere saltate in padella, tenendone alcune da parte per la decorazione e coprire con l’altra metà di impasto.
Adagiate sulla superficie le fette di pere tenute da parte .
Mettete la vostra torta in forno preriscaldato a 180° per almeno 40 minuti.
Una volta pronta, lasciate per circa 10 minuti la torta nella tortiera per farla raffreddare, in modo che non si afflosci, quindi sformatela se vorrete potrete spolverizzarla con dello zucchero a velo.
Servitela tiepida o, ancora meglio, fredda.
Conservate la torta di pere e cioccolato a temperatura ambiente, meglio se sotto una campana di vetro, per 2-3 giorni al massimo.
Per una perfetta degustazione vi consiglio un vino da abbinare alla torta un Moscato di Scanzo, vino rosso dolce passito.