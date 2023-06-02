IN FIAMME A ROMA PALAZZO IN RISTRUTTURAZIONE. UN MORTO E 17 FERITI (DUE SONO GRAVI)

C'è una vittima nell'incendio che si è sviluppato in una palazzina di sette piani in via D'Onofrio a Roma.Si tratta di un uomo il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco sulle scale del pala...

C'è una vittima nell'incendio che si è sviluppato in una palazzina di sette piani in via D'Onofrio a Roma.

Si tratta di un uomo il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco sulle scale del palazzo.

L'uomo sarebbe stato ucciso dal fumo che si è sprigionato dall'incendio. E' al momento 17 il numero dei feriti, tra intossicati e ustionati. Sette, secondo fonti della questura di Roma, sono le persone rimaste ustionate e, di queste, tre sono ricoverate in gravi condizioni all'ospedale Sant'Eugenio.

Dieci sono invece le persone rimaste intossicate dal fumo. Sul posto dove si è sviluppato l'incendio è arrivato il pm di turno esterno della procura di Roma per un sopralluogo.