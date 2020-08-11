95047

IN FIAMME IMBARCAZIONE A SANTA MARIA LA SCALA

11 agosto 2020 14:41
Vigili del fuoco in azione all’interno del porticciolo di Santa Maria la Scala dove ha preso fuoco una piccola imbarcazione in mare.

Sul posto sono all’opera anche da terra i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale.

