IN FIAMME NELLA NOTTE UN AUTOVETTURA IN ZONA PALAZZOLO

Questa notte, poco dopo le 3, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò , sono intervenuti in via Piave, in zona Palazzolo, perché le fiamme avevano interessato un’autovettura lì parcheggiata.Si...

A cura di Redazione 13 dicembre 2022 21:18

