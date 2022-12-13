IN FIAMME NELLA NOTTE UN AUTOVETTURA IN ZONA PALAZZOLO
A cura di Redazione
13 dicembre 2022 21:18
Questa notte, poco dopo le 3, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò , sono intervenuti in via Piave, in zona Palazzolo, perché le fiamme avevano interessato un’autovettura lì parcheggiata.
Si tratta di una Lancia y
Sul posto si sono recati immediatamente, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno spento le fiamme, messo in sicurezza la vettura e l’area limitrofa.
Al momento non sono note le cause dell’incendio, che fortunatamente non hanno provocato danni a nessuna persona.