In fiamme silos della raccolta differenziata

Intervento dei vigili del fuoco di Paternò in contrada Todaro a Belpasso

95047.it Una squadra del distaccamento di Paternò del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catania, supportata da un’autobotte ed un’autoscala, è intervenuta per sedare l’incendio di un silos, contenente poliuretano al suo interno, in contrada Todaro a Belpasso. Il silos si trova presso una ditta che si occupa di lavorazione e riciclo della raccolta differenziata. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a domare l’incendio già comunque circoscritto dagli impianti di spegnimento esistenti all'interno dello stesso impianto.