IN GERMANIA DA OGGI È LEGALE L'USO RICREATIVO DELLO SPINELLO

Dopo l'approvazione definitiva del 22 marzo, entra in vigore oggi, in Germania, la legge che legalizza parzialmente la cannabis per uso ricreativo. Festa a mezzanotte alla porta di Brandeburgo. Second...

A cura di Redazione Redazione
01 aprile 2024 18:07
Dopo l'approvazione definitiva del 22 marzo, entra in vigore oggi, in Germania, la legge che legalizza parzialmente la cannabis per uso ricreativo. Festa a mezzanotte alla porta di Brandeburgo.

Secondo le nuove norme, i maggiorenni potranno girare anche con 25 grammi di cannabis e coltivare in casa fino a tre piante per il consumo privato. In una fase successiva, sarà consentita anche la coltivazione in club non-profit, ciascuno limitato a 500 aderenti.

In una seconda fase della legalizzazione si creeranno programmi pilota regionali per le catene di approvvigionamento commerciale.

La Germania è già il più grande mercato europeo di cannabis terapeutica da quando il governo ha legalizzato la droga per i pazienti nel 2017.

