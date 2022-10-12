IN GERMANIA LE BOLLETTE DEL GAS DI DICEMBRE LE PAGA LO STATO

Bollette, la Germania corre in soccorso dei cittadini. Lo stato tedesco paghera la bolletta mensile del gas di dicembre per tutte le famiglie e le piccole e medie imprese, secondo un tetto graduale in...

Bollette, la Germania corre in soccorso dei cittadini. Lo stato tedesco paghera la bolletta mensile del gas di dicembre per tutte le famiglie e le piccole e medie imprese, secondo un tetto graduale in due fasi sui prezzi dell’energia raccomandato dalla Commissione gas nominato dal governo. Lo riporta la tedesca Faz.

In base al programma, il rimborso completo una tantum di dicembre sarebbe seguito dalla prossima primavera con un regime di sussidi piu differenziato progettato per limitare le bollette ma comunque incentivare le persone a risparmiare energia. Un vero freno al prezzo del gas entrerà in vigore solo nella seconda fase dalla primavera del 2023 alla fine di aprile 2024.

Durante questo periodo, lo Stato coprira l’80% del consumo di gas dell’anno scorso che supera i 12 cent a kw per i clienti privati e le piccole e medie imprese. Prima dell’invasione russa dell’Ucraina, la tariffa era di circa 7 centesimi, ora e 20-30 centesimi. L’industria, nel frattempo, dall’1 gennaio 2023 fino alla fine di aprile 2024 pagherebbe 0,07 euro/Kw per il primo 70% dell’utilizzo dell’anno scorso.