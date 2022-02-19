IN GIRO CON DROGA E UNA PISTOLA, IN MANETTE UN 26ENNE A PALAGONIA

I Carabinieri della Stazione di Palagonia hanno arrestato nella flagranza di reato un pregiudicato 26enne del posto, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, non...

I Carabinieri della Stazione di Palagonia hanno arrestato nella flagranza di reato un pregiudicato 26enne del posto, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nonché porto e detenzione abusiva di armi da fuoco e munizioni.

Nella mattinata la pattuglia della stazione, impegnata in un servizio di controllo dinamico dei veicoli nel centro cittadino palagonese, ha notato la presenza di un giovane a bordo di una Lancia Y, a loro già conosciuto per i suoi precedenti giudiziari, tra i quali una sentenza definitiva per tentato omicidio e porto abusivo di armi da fuoco.

L’equipaggio quindi, dopo averlo quindi seguito fino in via Vittorio Emanuele, ha deciso di effettuare un controllo.

Sin da subito l’atteggiamento del ragazzo lasciava trasparire un certo nervosismo, tant’è vero che i militari avrebbero percepito il caratteristico odore acre della marijuana all’interno dell’abitacolo.

La successiva ricerca ha loro così consentito di rinvenire alcuni involucri, occultati sotto il sedile anteriore del passeggero, contenenti complessivamente circa 100 grammi di canapa indiana nonché, soprattutto, una pistola semiautomatica marca Glisenti mod. FAB 1910 cal. 9x19 ed 11 munizioni di cui 5 già inseriti nel caricatore, nonché 43 dosi della medesima sostanza stupefacente già confezionate per la vendita al dettaglio.

La successiva perquisizione presso la casa del giovane ha consentito ai militari, coadiuvati da loro colleghi giunti in rinforzo, di trovare ulteriore marijuana per un peso complessivo di circa 250 grammi ed un involucro contenente 35 grammi di hashish, materiale per il confezionamento ed una macchina per il sottovuoto, una carabina ad aria compressa, nonché 100 munizioni cal. 9x19.

Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto del giovane, disponendone altresì la custodia presso il carcere di Caltagirone dove risulta essere attualmente detenuto.