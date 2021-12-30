IN ISRAELE PRIMO CASO DI "FLURONA", INFEZIONE CONTEMPORANEA DI INFLUENZA E COVID.

IN ISRAELE PRIMO CASO DI "FLURONA

Israele ha registrato il suo primo caso di quella che è stata battezzata "Flurona": un'infezione contemporanea di influenza e Covid.

A contrarla è stata, come riporta la stampa locale, una partoriente trovata positiva alle due infezioni durante analisi all'ospedale Beilinson di Petach Tikva, nel centro dello Stato ebraico. La giovane madre non è vaccinata contro nessuno dei due virus.

Le indagini sanitarie - Il ministero della Sanità israeliano sta ancora esaminando il caso che era relativamente leggero, per determinare se la combinazione delle due infezioni può causare una malattia più grave. Secondo gli esperti, molti altri pazienti hanno contratto i due virus ma non sono stati diagnosticati.

Lo scorso anno non sono stati segnalati casi di influenza tra le donne gravide o le partorienti. "Oggi assistiamo a casi sia di Covid sia di influenza che stanno iniziando ad alzare la testa. Vediamo sempre più donne in gravidanza con l'influenza", ha detto il professor Arnon Vizhnitser, direttore del Dipartimento di Ginecologia dell'ospedale.