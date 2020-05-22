IN ITALIA 130 MORTI IN UN GIORNO E TERAPIE INTENSIVE SOTTO QUOTA 600

Sono 130 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Protezione Civile. Dall'inizio dell'emergenza le vittime sono 32.616, ma continua a scendere il numero dei malati e dei...

Sono 130 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Protezione Civile. Dall'inizio dell'emergenza le vittime sono 32.616, ma continua a scendere il numero dei malati e dei pazienti in ospedale. I ricoverati con sintomi sono 8.957, con una decrescita di 312 unità rispetto a ieri. Cala anche il numero dei pazienti in terapia intensiva (595, -45) e delle persone che si trovano in isolamento domiciliare (49.770, -1.281).

Gli attualmente positivi sono diminuiti di 1.638 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 59.322. I guariti sono invece aumentati di 2.160 da ieri e in tutto sono 136.720. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 228.658 (+652). In tutto sono stati eseguiti 3.318.778 tamponi, i casi testati sono 2.121.847.

Bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 228.658 (+652)

di cui 59.322 attuali (-1.638)

• DECEDUTI: 32.616 (+130)

• GUARITI: 136.720 (+2.160)