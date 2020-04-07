IN ITALIA “DECESSI ZERO” DAL 19 MAGGIO, STIME DELL’UNIVERSITÀ DI WASHINGTON

L'Italia ha superato la fase di picco di Covid-19 e il 19 maggio raggiungerà il traguardo “zero decessi”, salvo un allentamento delle misure di distanziamento sociale o un rimbalzo dei contagi. E il t...

L'Italia ha superato la fase di picco di Covid-19 e il 19 maggio raggiungerà il traguardo “zero decessi”, salvo un allentamento delle misure di distanziamento sociale o un rimbalzo dei contagi. E il totale dei decessi registrati nel nostro Paese sarà di 20.300 al 4 agosto 2020.

È quanto stima l'Institute for health metrics and evaluation (Ihme), organizzazione indipendente della School of Medicine dell'Università di Washington, che fornisce i dati alla Casa Bianca, e che ha pubblicato oggi le proprie previsioni sull'evoluzione della pandemia in Europa.

Dai numerosi grafici contenuti nel rapporto, si evince inoltre che il superamento della fase di picco non riguarda tutte le regioni: la Calabria infatti lo raggiungerà oggi e la Puglia il 16 aprile.

(ANSA)