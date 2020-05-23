IN ITALIA DIMINUISCONO ANCORA I DECESSI (120). MA CRESCE L’INCIDENZA DEI CASI IN LOMBARDIA

Rispetto a ieri i deceduti con coronavirus in Italia sono 119 e portano il totale delle vittime a 32.735, secondo i dati diffusi dalla Protezione civile. Nell'ambito del monitoraggio sanitario relativ...

Rispetto a ieri i deceduti con coronavirus in Italia sono 119 e portano il totale delle vittime a 32.735, secondo i dati diffusi dalla Protezione civile. Nell'ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione di Covid-19 sul nostro territorio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 229.327, con un incremento rispetto a ieri di 669 nuovi casi.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 138.840, con un incremento di 2.120 persone rispetto a ieri. Le persone ancora malate sono 57.752, 1.570 in meno di ieri. Tra gli attualmente positivi, 572 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 23 pazienti rispetto a ieri; 8.695 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 262 pazienti rispetto a ieri, mentre 48.485 persone, pari all'84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Quattro regioni e Bolzano fanno registrare oggi zero contagi: si tratta di Calabria, Valle d'Aosta, Sardegna e Sicilia. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 25.630 in Lombardia, 8.025 in Piemonte, 4.570 in Emilia-Romagna, 2.841 in Veneto, 1.766 in Toscana, 1.734 in Liguria, 3.581 nel Lazio, 1.713 nelle Marche, 1.273 in Campania, 1.805 in Puglia, 565 nella Provincia autonoma di Trento, 1.512 in Sicilia, 459 in Friuli Venezia Giulia, 1.168 in Abruzzo, 214 nella Provincia autonoma di Bolzano, 56 in Umbria, 287 in Sardegna, 35 in Valle d’Aosta, 288 in Calabria, 189 in Molise e 41 in Basilicata

Bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 229.327 (+669)

di cui 57.752 attuali (-1.570)

• DECEDUTI: 32.735 (+119)

• GUARITI: 138.840 (+2.120)