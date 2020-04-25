IN ITALIA DIMINUISCONO I MALATI PER IL SESTO GIORNO CONSECUTIVO

Sono oltre 26000 le vittime in Italia per coronavirus. I decessi, secondo i dati della Protezione Civile, sono infatti 26384 da inizio emergenza. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 415 decess...

Sono oltre 26000 le vittime in Italia per coronavirus. I decessi, secondo i dati della Protezione Civile, sono infatti 26384 da inizio emergenza. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 415 decessi. I casi attualmente positivi sono 105847, vale a dire 680 in meno di ieri. I guariti in totale sono 63120, con un incremento di 2622 unità nelle ultime 24 ore. Scende il numero dei pazienti ricoverati: ora sono 21533, con un calo di 533 unità da ieri. Diminuiscono anche quelli in terapia intensiva, che oggi sono 2102 (-71).

Coronavirus, bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 195.351 (+2.357)

di cui 105.847 attuali (-680)

• DECEDUTI: 26.384 (+415)

• GUARITI: 63.120 (+2.622)

DATO SICILIA

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 25 aprile), in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 68.251 (+3.086 rispetto a ieri), su 64.892 persone: di queste sono risultate positive 3.020 (+39), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.274 (-46), 524 sono guarite (+81, di cui 24 ricoverati e 57 in isolamento domiciliare) e 224 decedute (+6).

Degli attuali 2.274 positivi, 485 pazienti (-8) sono ricoverati - di cui 33 in terapia intensiva (+1) - mentre 1.787 (-40) sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.