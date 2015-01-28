In manette presunto affiliato al clan Assinnata
L'uomo, un 33enne, aveva nascosto in casa una pistola carica pronta a sparare
A cura di Anthony Distefano
28 gennaio 2015 12:44
95047.it I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato, in flagranza, il 33enne Francesco Giuseppe Pappalardo, di Motta Sant’Anastasia, per detenzione illegale di arma da fuoco alterata e munizioni.
L’arma sarà inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina per gli opportuni accertamenti tecnico-balistici che ne stabiliranno l’eventuale utilizzo in pregressi eventi criminosi. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.