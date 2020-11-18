IN PAGAMENTO GLI EMOLUMENTI PER PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI DEL REFERENDUM
18 novembre 2020 09:13
Sono in pagamento le spettanze dei componenti di seggio (presidenti, segretari e scrutatori) relative al Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020.
Quanti sono interessati alla riscossione mediante pagamento allo sportello bancario, possono recarsi in - banca Creval , tesoreria comunale, sita in Piazza Indipendenza di Paterno', a partire da giorno 18 novembre 2020, muniti di codice fiscale e documento di riconoscimento.