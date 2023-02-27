IN PROVINCIA DI CATANIA DA MERCOLEDÌ 1° MARZO SARANNO IN PAGAMENTO LE PENSIONI DEL MESE
Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da mercoledì 1° in tutti i 128 Uffici Postali della provincia di Catania.
In continuità con quanto fatto finora, con l’obiettivo di evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti avverrà preferibilmente secondo la seguente turnazione alfabetica, che potrà
variare in base al numero di giorni di apertura della sede di riferimento:
Pertanto,
i cognomi dalla A alla C mercoledì 1° marzo
dalla D alla K giovedì 2 marzo
dalla L alla P venerdì 3 marzo
dalla Q alla Z sabato 4 marzo (solo la mattina)
Le pensioni di marzo saranno disponibili, a partire da mercoledì 1° anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito.
I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare i contanti dai 118 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.
Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una
polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a € 700 all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde
800 00 33 22.