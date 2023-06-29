IN PROVINCIA DI CATANIA DA SABATO 1° LUGLIO SARANNO IN PAGAMENTO LE PENSIONI DEL MESE

Poste Italiane comunica che in tutti i 128 uffici postali della provincia di Catania le pensioni del mese di luglio saranno in pagamento a partire da sabato 1.Per una migliore fruizione del servizio,...

Poste Italiane comunica che in tutti i 128 uffici postali della provincia di Catania le pensioni del mese di luglio saranno in pagamento a partire da sabato 1.

Per una migliore fruizione del servizio, è consigliabile, per il ritiro delle pensioni in contanti, seguire la turnazione alfabetica indicativa suggerita nell’esempio:

i cognomi dalla A alla C sabato 1°luglio (solo mattina)

dalla D alla K lunedì 3 luglio

dalla L alla P martedì 4 luglio

dalla Q alla Z mercoledì 5 luglio

Le pensioni di luglio saranno disponibili a partire da sabato 1 anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 118 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a € 700 all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.