In ricordo di Josephine Leotta, la studentessa di Belpasso: l’aula studio di Architettura a Siracusa prende il suo nome

Un’aula studio del corso di Architettura dell’Università di Catania, sede di Siracusa, porterà il nome di Josephine Leotta, giovane studentessa originaria di Belpasso tragicamente venuta a mancare lo...

Un’aula studio del corso di Architettura dell’Università di Catania, sede di Siracusa, porterà il nome di Josephine Leotta, giovane studentessa originaria di Belpasso tragicamente venuta a mancare lo scorso 10 marzo in un incidente stradale sulla tratta Siracusa-Catania, poco dopo la Galleria San Demetrio.

Josephine, 24 anni, si trovava alla guida della sua Toyota Aygo quando è stata coinvolta in un violento tamponamento con due mezzi pesanti. ML’impatto non le ha lasciato scampo. Brillante studentessa e attiva volontaria della Protezione Civile, era molto legata al suo percorso accademico, che affrontava con entusiasmo e impegno.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso l’intera comunità universitaria.

In segno di rispetto e cordoglio, il corso di laurea in Architettura sospese tutte le attività didattiche il giorno dell’incidente.

In attesa della riqualificazione dell’aula nell’ex Caserma Abela, sarà lo spazio studio attualmente in allestimento a Palazzo Impellizzeri a portare il nome di Josephine.

Una decisione dal profondo valore simbolico, voluta con forza dall’Ateneo per rendere omaggio alla sua memoria: un luogo dove la sua passione continuerà a ispirare studenti e futuri architetti.