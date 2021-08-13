IN SIBERIA IL PIÙ GRANDE INCENDI DEL MONDO: EQUIVALE A TUTTI QUELLI DEL RESTO DELLA TERRA

Mentre gli incendi continuano in buona parte dell'area del Mediterraneo, il fuoco non risparmia nemmeno una delle regioni più fredde del mondo: la Siberia sta bruciando.L'incendio che infuria da setti...

Mentre gli incendi continuano in buona parte dell'area del Mediterraneo, il fuoco non risparmia nemmeno una delle regioni più fredde del mondo: la Siberia sta bruciando.

L'incendio che infuria da settimane nel nordest della Siberia ha raggiunto un livello senza precedenti, con le fiamme che hanno un'estensione maggiore di quelli osservati in Italia, Grecia, Turchia, Stati Uniti e Canada messi insieme e la coltre di fumo che hanno generato è arrivata negli scorsi giorni ad oltrepassare addirittura il Polo Nord

Lo denuncia Greenpeace Russia al Moscow Times, stimando che questo incendio potrebbe diventare il più grande nella storia documentata del pianeta.

In Jacuzia, la regione più grande e più fredda della Russia, il fumo denso e acre copre gli insediamenti e raggiunge le città a migliaia di chilometri di distanza. Il più grande di questi incendi ha superato 1,5 milioni di ettari, ha detto il responsabile forestale del gruppo ambientalista.

L'unico fattore che potrebbe in questo momento limitare le fiamme sarebbe la pioggia, ma le precipitazioni attuali sono “troppo deboli” per ottenere dei risultati.