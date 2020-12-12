IN SICILIA 1.016 NUOVI CASI E 23 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 1016 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 999) a fronte di 9059 tamponi (ieri 9534), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 11,21%.Lo si evince d...

Sono 1016 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 999) a fronte di 9059 tamponi (ieri 9534), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 11,21%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -649, in diminuzione (-90) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -559 casi.

1642 sono i guariti, in aumento (112) rispetto ai 1530 di ieri, mentre si registrano 23 decessi, a differenza delle 28 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 196 (ieri erano 197); i ricoverati con sintomi sono 1243 (ieri 1280), mentre sono 34322 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 34933.

Il totale dei positivi si attesta a 35761 casi, i guariti attualmente sono 39675, mentre 1946 è il numero delle vittime ad oggi.

DATI ITALIA

Sono 19.903 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 649 morti, che portano il totale a 64.036 dall'inizio dell'emergenza legata alla pandemia.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 19.903 contagiati

• 649 morti

• 24728 guariti

-66 terapie intensive | -496 ricoveri

196.439 tamponi

Tasso di positività: 10,1% (+0,3%)