IN SICILIA 1249 NUOVI POSITIVI E 41 DECESSI NELLE ULTIME 24 ORE

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, lunedì 23 novembre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.249 e il totale da inizio epidemia sale così a 54.378.

PALERMO 413

CATANIA 434

MESSINA 45

RAGUSA 160

TRAPANI 14

SIRACUSA 101

AGRIGENTO 4

CALTANISSETTA 44

ENNA 34

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 7.712. Attualmente positive sono 37.913 persone, con un’aumento di 751 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Quarantuno nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 1.227.

I guariti ammontano invece a 15.238, 457 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.604 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 243 persone sono in terapia intensiva (+2)

DATO ITALIA

Oggi in Italia sono 22.930 i nuovi casi da Covid-19. I morti sono 630. Le terapie intensive crescono di 9 unità. Sono 148.945 i tamponi eseguiti, 31.395 i guariti. Il tasso di positività è del 15,4% (+0,4%). I ricoverati in reparti Covid crescono di 418 unità.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 22.930 contagiati

• 630 morti

• 31395 guariti

+9 terapie intensive | +418 ricoveri

148.945 tamponi

Tasso di positività: 15,4% (+0,4%)