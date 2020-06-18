IN SICILIA 2 NUOVI CONTAGI E BOOM DI GUARITI

Ottime notizie arrivano dagli ultimi dati diramati dalla Regione Siciliana relativamente all’emergenza Covid-19.Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1841 tamponi. Due di questi hanno dato esito p...

Ottime notizie arrivano dagli ultimi dati diramati dalla Regione Siciliana relativamente all’emergenza Covid-19.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1841 tamponi. Due di questi hanno dato esito positivo. Ad oggi sono quindi 3464 i casi complessivi registrati sull’isola. I tamponi eseguiti sono invece 186243 su 155903 persone.

Ma le buone nuove arrivano dal fronte guarigioni. Si segnalano infatti 170 guariti. In totale gli ammalati che hanno sconfitto il virus sono adesso 2547.

Scendono, di conseguenza, di 168 unità gli attuali positivi, ora 637 di cui 610 in isolamento domiciliare. 27 (-1) sono i pazienti ricoverati, di cui 3, come ieri, in terapia intensiva.

Resta per fortuna fermo a quota 280 il conto delle vittime.