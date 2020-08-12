IN SICILIA 29 NUOVI CONTAGIATI NELLE ULTIME 24ORE , NESSUN MIGRANTE. A PATERNO' SONO 13 LE PERSONE POSITIVE

Sono 29 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia: 10 nel Catanese, 7 nel Palermitano, 6 in provincia di Ragusa, 3 nel Siracusano, 2 in provincia di Agrigento, e uno nel Trapa...

Sono 29 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia: 10 nel Catanese, 7 nel Palermitano, 6 in provincia di Ragusa, 3 nel Siracusano, 2 in provincia di Agrigento, e uno nel Trapanese. Tutti i casi fanno riferimento a cluster noti e comunque sono tutti asintomatici. Una la persona dimessa dal regime ospedaliero, 4 i guariti in più rispetto a ieri. Lo rende noto il report quotidiano del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. I dati, elaborati anche dalla Protezione Civile, sono forniti dalla Regione siciliana. Ieri i casi registrati erano stati 89, 73 dei quali migranti.

Il numero delle persone ricoverate diminuisce, anche se solo di una unità. Adesso in ospedale si trovano 49 persone, 43 delle quali in regime ordinario. restano sei i ricoverati in terapia intensiva senza variazioni negli ultimi due giorni. Nessuna variazione anche sul fronte dei decessi che restano 284 dall'inizio dell'epidemia nell'isola.

Complessivamente sono 562 gli attuali positivi in Sicilia, 513 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. Sono 3.603 i casi in dall'inizio dell'epidemia e 2.757 i guariti. Sul fronte dei tamponi ,sono 2.248 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore ed hanno superato quota 301mila nell'intero periodo dell'emergenza sanitaria.

DATI ITALIA:

Preoccupa invece la situazione nel resto d'Italia dove continua invece a salire il numero dei contagi. Sono 481 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 412 ieri. Complessivamente sono 251.713 le persone che hanno contratto il virus. In aumento il numero delle vittime: 10 in più che portano il totale a 35.225, mentre martedì l’incremento era di 6. Le regini senza nuovi casi sono Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, olter alla Provincia Autonoma di Trento - mentre i maggiori incrementi si registrano in Lombardia (+102), Veneto (+60), Piemonte (+42) ed Emilia Romagna (+41).

PATERNO':

Con un breve post sul suo profilo Facebook, il sindaco Nino Naso, annuncia che i casi di contagio al coronavirus a Paternò, sono saliti a 13. “Comunico che i casi positivi di covid19 nella nostra Città sono aumentati a 13, una donna e due ragazzi.

Invito tutti alla prudenza e ad attenersi alle regole a garanzia della sicurezza di tutti. Auguro ai nostri concittadini una pronta guarigione”.

Un breve messaggio che riporta la cittadinanza ad una attenzione maggiore sul distanziamento sociale e sulle precauzioni da seguire.

Non si ha notizia se i casi sono collegati ai 10 annunciati nei giorni scorsi,

Al momento si sta lavorando per tracciare eventuali contatti di questi nuovi casi, e nel caso provvedere ad ulteriori controlli.

Stamattina è stata pubblicata sul sito del comunale l’ordinanza per chiusura dei locali comunali ex pretura ubicati in piazza della regione e della palestra comunale di via Bologna per i giorni 12, 13 e 14 agosto 2020 per un intervento straordinario di sanificazione dei locali di proprietà comunale:

Vi rinnoviamo l’invito a seguire le regole basilari per il contenimento dell’epidemia e il rispetto delle normative in vigore, per evitare ulteriori contagi.