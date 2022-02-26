IN SICILIA 3.358 I NUOVI POSITIVI, 29 I MORTI, IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE AL 10,9%
Sono 3.358 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 30.737 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 3.480.Il tasso di positività scende al 10,9% ieri era al 11,2%.L'isola è al quinto posto per...
Sono 3.358 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 30.737 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 3.480.
Il tasso di positività scende al 10,9% ieri era al 11,2%.
L'isola è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 229.839 con un decremento di 1.325 casi. I guariti sono 5.649 mentre le vittime sono 29 e portano il totale dei decessi a 9.424.
Sul fronte ospedaliero sono 1.123 ricoverati, con 63 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 77, con tre casi in più rispetto a ieri.
Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 1.154. casi, Catania 678, Messina 805, Siracusa 406, Trapani 306, Ragusa 317, Caltanissetta 203, Agrigento 364, Enna 120.