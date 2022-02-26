IN SICILIA 3.358 I NUOVI POSITIVI, 29 I MORTI, IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE AL 10,9%

Sono 3.358 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 30.737 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 3.480.Il tasso di positività scende al 10,9% ieri era al 11,2%.L'isola è al quinto posto per...

A cura di Redazione 26 febbraio 2022 20:22

