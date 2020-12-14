IN SICILIA 32 MORTI, 760 GUARITI E 914 NUOVI CASI POSITIVI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 914 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.091 tamponi eseguiti. I decessi sono 32, che portano il totale a 1.999.Con i nuovi casi sono a 35.841 gli attuali positi...

Sono 914 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.091 tamponi eseguiti. I decessi sono 32, che portano il totale a 1.999.

Con i nuovi casi sono a 35.841 gli attuali positivi, con un incremento di 2 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1426 siciliani, 2 in più rispetto al dato complessivo di ieri; 1237 dei quali in regime ordinario 11 in più rispetto a ieri; 189 in terapia intensiva ovvero nove in meno nonostante i 12 nuovi ingressi a fronte dei quali si registrano 21 dimissioni. I guariti sono 760.

Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania sempre in testa per numero di nuovi casi con 373 seguita da Palermo con 214 e da Messina con 201, Siracusa 71, Caltanissetta 27, Ragusa 14, Enna 13, Trapani 1 e nessun nuovo caso ad Agrigento

DATI ITALIA

Sono 12.030 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore (17.938 ieri). I decessi sono 491, contro i precedenti 484.Superate le 65.000 vittime (65.011) Sono i dati del ministero della Salute.

In calo i tamponi effettuati, 103.584 rispetto ai precedenti 152.697.Il tasso di positività è dell'11,6%, stabile rispetto all'11,7% precedente.

Tornano a salire le terapie intensive, + 138, per un totale di 3.095.Aumentano di 30 anche i ricoveri. I guariti sono 22.456 in più.

