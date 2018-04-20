In Sicilia 60% delle scuole non sono a norma

Il 60% degli edifici scolastici in Sicilia, 2.614 su 4.358, non è in regola con le certificazioni antisismiche, mentre il 70% (3.050) non ha l'agibilità.

I dati emergono dall'anagrafe degli edifici scolastici completata dalla Regione siciliana e rivelati dall'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla, nel corso di una conferenza stampa alla presenza del presidente della Regione Nello Musumeci. "Pensiamo di mettere in campo nei prossimi mesi 272 milioni di euro per gli interventi di edilizia scolastica" ha annunciato Musumeci.

Si tratta di 82,57 mln di risorse del Po-Fesr e di 190 mln di fondi dello Stato. Musumeci ha spiegato che gli interventi sono finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici con l'adeguamento anti sismico, per l'ottenimento della certificazione di agibilità, per l'ampliamento e la costruzione di edifici, per la rimozione delle barriere architettoniche e dei residui di amianto, per le opere di antincendio.