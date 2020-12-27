IN SICILIA 628 NUOVI POSITIVI E 15 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE, AUMENTANO I RICOVERI

Nel giorno del Vax Day in Sicilia, il bollettino della guerra al coronavirus non fa sconti e dopo il calo registrato ieri (anche nei tamponi) i numeri dei contagi e delle vittime tornano a salireSono...

Nel giorno del Vax Day in Sicilia, il bollettino della guerra al coronavirus non fa sconti e dopo il calo registrato ieri (anche nei tamponi) i numeri dei contagi e delle vittime tornano a salire

Sono 682 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 5.630 tamponi processati. Le vittime sono 15 nelle ultime 24 ore.

I positivi sono 33.167 con un decremento di 123 nuovi positivi. Negli ospedali i ricoveri in regime ordinario sono 1027 (+13 rispetto ad ieri) , in terapia intensiva sono 174, + 4 rispetto a ieri. I guariti sono 790. La distribuzione nelle province vede Catania con 92, Palermo 197, Messina 195 Ragusa 14, Trapani 29, Siracusa 55, Agrigento 28, Caltanissetta 10, Enna 62.

DATI ITALIA

Sono 8.913 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 27 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 305 morti che portano il totale a 71.925 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 8.913 contagiati

• 298 morti

• 7798 guariti

+0 terapie intensive | +259 ricoveri

59.879 tamponi

Tasso di positività: 14,9% (+2,1%)