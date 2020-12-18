IN SICILIA, 731 NUOVI CASI, 1.532 GUARITI A PATERNÒ DIMINUISCONO ANCORA I CASI

Continuano a scendere i casi a Paternò secondo l'ultimo bollettino emanato nella giornata di oggi .I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere ancora in calo rispetto al dato trasmesso ier...

Continuano a scendere i casi a Paternò secondo l'ultimo bollettino emanato nella giornata di oggi .

I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere ancora in calo rispetto al dato trasmesso ieri, ed allo stato attuale sono 261 (-62 rispetto al dato di ieri ) di cui 28 (-4 riseptto ad ieri) gli ospedalizzati. In diminuzione anche i soggetti posti in isolamento domiciliare, che sono 1457. I dati sono in continuo aggiornamento.

DATI SICILIA

Ancora in calo il numero dei nuovi casi di Covid in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 731 (ieri 872), 8.109 i tamponi effettuati. Scende dunque ancora nell’Isola, anche se di poco, il tasso di positività dal 9,3% di ieri al 9%.

Ventidue i morti. Tre nuovi ricoveri in terapia intensiva, 1.532 i dimessi/guariti.

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: Catania 356, Palermo 116, Messina 89, Ragusa 41, Siracusa 41, Trapani 29, Agrigento 27, Enna 17, Caltanissetta 15.

DATI ITALIA

Sono 17.992 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati diffusi nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 674 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 179.800 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.819 (-36 da ieri).

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 17.992 contagiati

• 674 morti

• 22272 guariti

-36 terapie intensive | -658 ricoveri