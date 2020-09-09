IN SICILIA 84 NUOVI CASI, A CATANIA PIÙ 14

Sono 77 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, sette in meno rispetto alla giornata di ieri. Il totale dei positivi in Sicilia dall'inizio della pandemia è di 4926. Non sono segnalati migran...

Sono 77 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, sette in meno rispetto alla giornata di ieri. Il totale dei positivi in Sicilia dall'inizio della pandemia è di 4926. Non sono segnalati migranti.

Attualmente ci sono 105 persone ricoverate in ospedale (+1) ma aumentano di due unità i pazienti terapia intensiva (15, +2 rispetto a ieri), 1.407 in isolamento domiciliare per un totale di 1527 positivi. I guariti sono 3110, 4 in più di ieri. Rimangono invariati i decessi: 289.

Dei nuovi casi, 14 sono nella provincia di Catania, 10 a Trapani, 17 a Palermo, 15 a Messina, 2 a Siracusa, 6 a Ragusa, 4 a Enna, 7 ad Agrigento e 2 a Caltanissetta. Sono stati effettuati oltre 4700 tamponi, meno dei 5200 di ieri ma comunque un numero molto elevato.

In lieve crescita i casi di Covid-19 in Italia rispetto a 24 ore fa

Sono 1434 i nuovi casi di coronavirus secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 14 decessi, che portano il totale a 35577. Rispetto a ieri sono segnalati altri 471 guariti, nel complesso sono 211.272. Gli attualmente positivi sono 34.734, compresi i 945 registrati nelle ultime 24 ore. 95.990 i tamponi effettuati nella giornata di oggi: il totale è di 9.460.203 da inizio emergenza.19:53 09/09/2020