IN SICILIA 872 NUOVI POSITIVI E 28 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 872 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.353 tamponi eseguiti. I decessi sono 28, che portano il totale a 2.087.Con i nuovi casi sono a 34.688 gli attuali positi...

A cura di Redazione 17 dicembre 2020 17:06

