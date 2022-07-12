IN SICILIA 9.747 I NUOVI POSITIVI, 31 I MORTI. TASSO DI POSITIVITÀ SCHIZZA AL 29,5 PER CENTO

Sono 9.747 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 32.982 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno.Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.259.Il tasso di positività sa...

Sono 9.747 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 32.982 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.259.

Il tasso di positività sale oltre il 29,5.%, il giorno precedente era al 5,3%.

La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 129.010 con un aumento di 1.492 casi. I guariti sono 9.320 mentre si registrano 31 vittime e il totale dei decessi resta 11.323.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1043, 6 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 47, tre in più rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.643 casi, Catania 2.031, Messina 1.806, Siracusa 1.427, Trapani 1007, Ragusa 722, Caltanissetta 625, Agrigento 1.276, Enna 306.