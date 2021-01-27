IN SICILIA 996 POSITIVI E 38 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 996 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia, su 29.270 tamponi processati.L'isola è sesta per contagio nella giornata di oggi.Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 3,4% dei sogge...

A cura di Redazione 27 gennaio 2021 17:21

