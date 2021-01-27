IN SICILIA 996 POSITIVI E 38 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 996 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia, su 29.270 tamponi processati.L'isola è sesta per contagio nella giornata di oggi.Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 3,4% dei sogge...
Sono 996 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia, su 29.270 tamponi processati.L'isola è sesta per contagio nella giornata di oggi.
Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 3,4% dei soggetti sottoposti a test.
Le vittime sono state 38 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.334.I guariti sono stati 1.407
Il totale degli attualmente positivi è 47.030 con un decremento di 449 casi rispetto a ieri. Negli ospedali i ricoveri sono 1.421 (-14 rispetto ad ieri) , dei quali 232 in terapia intensiva, 3 in più.
Nelle province la situazione è questa:
Catania: 37.414 casi complessivi (230 nuovi casi)
Palermo: 36.199 (270)
Messina: 17.440 (192)
Trapani: 9.406 (87)
Siracusa: 9.059 (97)
Ragusa: 7.861 (15)
Caltanissetta: 5.993 (52)
Agrigento: 5.157 (36)
Enna: 4.074 (17)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 15.204 contagiati
• 467 morti
• 19.172 guariti
-20 terapie intensive | -194 ricoveri
293.770 tamponi
Tasso di positività: 5,2% (+0,8%)
1.575.258 vaccinati totali