IN SICILIA ALTRI 1024 NUOVI POSITIVI E 45 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 1.024 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.965 tamponi effettuati. Sono 45 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.506

Con i nuovi casi salgono a 40.484 gli attuali positivi con un incremento di 602. Di questi 1766 sono i ricoverati, 23 in meno rispetto a ieri: 1.522 pazienti in regime ordinario e 241 in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri.

In isolamento domiciliare sono 38.721 persone. I guariti sono 377. Sul fronte della distribuzione fra province: Palermo 269, Catania 364, Messina 126, Ragusa 58, Trapani 9, Siracusa 55, Agrigento 74, Caltanissetta 25, Enna 44.

DATO ITALIA

Sono 20.648 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo i dati diffusi oggi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 541 morti che portano il totale a 54.904 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.