IN SICILIA ALTRI 1365 POSITIVI E 39 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 1.365 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.026 tamponi effettuati. Sono 39 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.689

Con i nuovi casi salgono a 39.350 gli attuali positivi, con un decremento di 430 casi. Di questi 1.647 sono i ricoverati, meno 39 rispetto a ieri: 1.431 pazienti in regime ordinario (-34) e 216 (-5) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono 37.703 persone.

Sul fronte della distribuzione fra province i dati sono: Palermo: 291 casi, Catania 551, Messina 274 Ragusa 39, Trapani 7, Siracusa 38, Agrigento 38, Caltanissetta 87, Enna 40.

DATI ITALIA

Sono 24.099 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 814 morti.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 24.099 contagiati

• 814 morti

• 25576 guariti

-30 terapie intensive | -572 ricoveri

206.059 tamponi

Tasso di positività: 11,7% (+1,5%)