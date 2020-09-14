IN SICILIA ALTRI 65 CASI NELLE ULTIME 24 ORE , IN AUMENTO I RICOVERATI

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi lunedì 14 settembre, così come si evince dai dati comunicati dal Ministero del...

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi lunedì 14 settembre, così come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute

Sono 65 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, quattro in più rispetto alla giornata di ieri.

Dei 65 sei sono migranti, tutti nell'hotspot da Lampedusa.

Per il resto, nell’Isola, i casi sono così distribuiti: Siracusa 3, Messina 0, Ragusa 0, Enna 2, Caltanissetta 0, Agrigento 4, Palermo 43, Trapani 6.

Attualmente i positivi sono 1842 persone di cui 136 ricoverati in ospedale, 16 in terapia intensiva e 1690 in isolamento domiciliare. Salgono a 3172 i guariti, mentre i deceduti sono 292:

DATI ITALIA

Sono 1.008 i nuovi casi e 14 morti nelle ultime 24 ore per Covid. Sono gli ultimi dati del Ministero, numeri pubblicati sul sito della Protezione Civile. Diminuiscono i nuovi contagi, ma calano anche i tamponi che sono stati 45.309 test oggi: 26mila in meno di ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 197, 10 in più di ieri. In Italia i guariti sono stati in tutto 213.950, 316 in più oggi.

bollettino di oggi:

• 1008 contagiati

• 14 morti

• 316 guariti

+10 terapie intensive | +80 ricoveri

45.309 tamponi