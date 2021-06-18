IN SICILIA ARRIVA IL CALDO AFRICANO, ATTESI PICCHI DI 41 GRADI

Caldo con temperature alte, in Sicilia prima ondata. S’impone l’estate in tutta Italia. Nel fine settimana si registreranno temperature da record.L’evento meteorologico si manifesterà a pochi giorni d...

Caldo con temperature alte, in Sicilia prima ondata. S’impone l’estate in tutta Italia. Nel fine settimana si registreranno temperature da record.

L’evento meteorologico si manifesterà a pochi giorni dal solstizio d’estate lunedì 21 giugno, il caldo africano raggiungerà picchi elevati per il periodo, ma toccherà il suo apice nel corso del fine settimana quando si sfioreranno valori superiori a 40 gradi.

Secondo i meteorologi nei prossimi giorni l’anticiclone nord africano è destinato a diventare il protagonista indiscusso sullo scenario meteo-climatico.

Aumento vertiginoso delle temperature in questo week-end, dunque, in Sicilia: ma nell’isola è già da qualche giorno tempo d’estate. I bagnanti affollano le spiagge e, proprio domenica, a soffrire maggiormente saranno i siciliani dell’entroterra, con punte che toccheranno i 39-41 C.

“Un vasto campo di alta pressione rimarrà esteso in settimana dal Mediterraneo centrale fino all’Europa nordorientale, abbracciando anche l’Italia – sottolinea 3Bmeteo.com -. Verrà coadiuvato da una risalita di calde correnti nordafricane che faranno salire ulteriormente le temperature nei prossimi giorni, seppur leggermente, ma la stasi dell’aria sarà causa anche di un certo incremento dell’umidità e dell’afa.

Quest’ultima sempre nei giorni indicati contribuirà a mantenere la percezione delle temperature molto elevate anche durante la notte.