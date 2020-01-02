IN SICILIA ARRIVERANNO 200 NUOVE AMBULANZE

Dopo circa un decennio, la Sicilia rinnoverà il proprio parco ambulanze con mezzi di nuova generazione. A dare il via alla procedura di gara per l'acquisizione, con un leasing settennale, di 200 ambul...

Dopo circa un decennio, la Sicilia rinnoverà il proprio parco ambulanze con mezzi di nuova generazione. A dare il via alla procedura di gara per l'acquisizione, con un leasing settennale, di 200 ambulanze che saranno distribuite su tutto il territorio siciliano è stata l'Azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro. "Con questo investimento - dice l'assessore alla Salute, Ruggero Razza, che nei mesi scorsi ha dato l'imput per l'acquisto - perfezioniamo un processo rigenerativo del settore dell'emergenza, uno dei pilastri del nostro Sistema sanitario.

Proprio per i lavoratori Seus, infatti, in questo 2019 oramai agli sgoccioli, abbiamo concluso la procedura che ha visto l'approvazione del giusto compenso per le prestazioni svolte e il riconoscimento 'a saldo e stralcio' delle somme spettanti a titolo di lavoro straordinario fin dal 2009. Investimenti in uomini e mezzi, che si inseriscono all'interno di una più ampia programmazione, per migliorare un comparto fondamentale".

L'atto adottato ieri, con delibera del direttore generale Salvatore Giuffrida, rientra nell'ambito della specifica convenzione, formalizzata nei mesi scorsi con il presidente del Cda della Seus 118, Davide Croce, che prevede tra l'altro la delega all'Azienda Cannizzaro per l'espletamento di gare d'appalto sopra soglia comunitaria. L'iter vedrà l'utilizzo della piattaforma di e-procurement attiva sul sito web del Cannizzaro. La base d'asta è di 22,5 milioni di euro oltre Iva per i sette anni previsti di leasing. Contestualmente, verranno date in permuta le numerose ambulanze obsolete.

L'appalto prevede servizi accessori come la completa dotazione, in ogni singola ambulanza, delle attrezzature elettromedicali e kit emergenza necessari per il pronto intervento, nonché la manutenzione full risk e la revisione periodica degli stessi.

I mezzi da acquisire, di cui 10 modelli in versione 4x4, avranno il sistema di navigazione e di rilevazione della posizione del veicolo con Gps.

(ANSA).