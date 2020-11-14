95047

IN SICILIA, BOLLETTINO 14 NOVEMBRE: 1.729 NUOVI CASI, +23 MORTI

Sono 1.729 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.274 tamponi effettuati; 23 i decessi di persone positive, che portano il totale a 860. Con i nuovi casi salgono c...

14 novembre 2020 17:15
Sono 1.729 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.274 tamponi effettuati; 23 i decessi di persone positive, che portano il totale a 860. Con i nuovi casi salgono così a  27.806

Di questi 1.677 sono i ricoverati: 1.462 in regime ordinario (+12rispetto ad ieri ) e 215 in terapia intensiva con un aumento di 5 ricoveri.

Questi i casi provincia per provincia (totale e incremento casi):

Palermo: 527
Catania: 359
Ragusa: 152
Messina: 303
Trapani: 131
Siracusa: 72
Agrigento: 60
Caltanissetta: 92
Enna: 33

 

DATI ITALIA

Sono 37.255 i nuovi casi di coronavirus in Italia secondo il bollettino diffuso oggi dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 544 morti, che portano il totale a 44.683 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.Coronavirus, bollettino di oggi:

• 37.255 contagiati
• 544 morti
• 12196 guariti

+76 terapie intensive | +484 ricoveri

227.695 tamponi

Tasso di positività: 16,4% (+0,3%)

