IN SICILIA DAL 6 LUGLIO PARTONO I SALDI ESTIVI

Tempo di saldi in Sicilia. Partirà dal prossimo 6 luglio e fino al 15 settembre la stagione estiva degli sconti nell’Isola. L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha firmato il decreto che fissa il periodo d’inizio e termine dei saldi estivi.

“L’avvio – dice Tamajo – è stato deciso dopo un’attenta interlocuzione con tutte le associazioni di categoria.

Si tratta, infatti, di una misura molto attesa sia dai commercianti sia dai consumatori”. E, proprio a questi ultimi, l’assessore ha voluto rivolgere un appello: “Invito tutti i siciliani a favorire il commercio di prossimità, in modo che ciascuno di noi possa dare un contributo al sostegno del tessuto economico locale”.