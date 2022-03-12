IN SICILIA LE PROCESSIONI RELIGIOSE RIPRENDERANNO DALLA DOMENICA DELLE PALME

Presso la sede di corso Calatafimi a Palermo si è svolta la sessione primaverile della Conferenza Episcopale Siciliana. Ha presieduto i lavori il vice presidente Michele Pennisi.Diversi gli argomenti...

Presso la sede di corso Calatafimi a Palermo si è svolta la sessione primaverile della Conferenza Episcopale Siciliana. Ha presieduto i lavori il vice presidente Michele Pennisi.

Diversi gli argomenti trattati, tra i tanti i vescovi di Sicilia hanno riflettuto sull’opportunità di riprendere le processioni religiose, qualora il governo italiano, il 31 marzo, revochi lo stato di emergenza.

A tal proposito, esse potrebbero riprendere a partire dalla Domenica delle Palme. Quale gesto concreto di compassione col popolo ucraino, i vescovi invitano tutti ad evitare i fuochi o le cosiddette “bombe pirotecniche” per le prossime feste pasquali (Domenica delle Palme – Pasqua).

“Non si possono sparare i fuochi d’artificio mentre uomini e donne, anziani e, specialmente, bambini sono atterriti dal suono delle sirene e uccisi dalle bombe belliche. In segno concreto di solidarietà, si invita a convertire il corrispettivo dei fuochi pirotecnici in aiuti umanitari ai profughi che saranno accolti nelle nostre Diocesi e nelle nostre Città”, affermano i vescovi siciliani.