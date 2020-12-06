IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE , 1022 NUOVI CASI E 36 MORTI

Sono 1.022 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.135 tamponi effettuati. Sono 36 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.759.Con i nuovi casi salgon...

Sono 1.022 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.135 tamponi effettuati. Sono 36 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.759.

Con i nuovi casi salgono a 39.746 gli attuali positivi, con un incremento di 206 casi. I ricoverati sono 1.367 pazienti in regime ordinario (-33) e 213 (-2) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono 38.166 persone. I guariti sono 780.

Sul fronte della distribuzione fra province i dati sono Palermo: 289 Catania 413, Messina 82, Ragusa 40 Trapani 34, Siracusa 55, Agrigento 24, Caltanissetta 59, Enna 56.

DATI ITALIA

Sono 18.887 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi secondo i dati resi noti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 564 morti che portano il totale a 60.078 dall'inizio dell'emergenza.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 18.887 contagiati

• 564 morti

• 17186 guariti

-63 terapie intensive | +233 ricoveri

163.550 tamponi

Tasso di positività: 11,5% (+0,8%)