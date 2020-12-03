IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE, 1294 NUOVI POSITIVI E 34 MORTI.

Sono 1.294 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.581 tamponi effettuati. Sono 34 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.650Questa la distribuz...

Sono 1.294 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.581 tamponi effettuati. Sono 34 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.650

Questa la distribuzione dei nuovi casi per provincia: 663 a Catania, 200 a Palermo, 126 a Messina, 61 ad Agrigento, 59 a Siracusa, 58 a Trapani, 54 a Ragusa, 45 a Caltanissetta, 28 a Enna.

Con i nuovi casi salgono a 39.780 gli attuali positivi con decremento di 49 casi. Di questi 1714 sono i ricoverati con meno 23 rispetto a ieri: 1.465 pazienti in regime ordinario, 29 meno rispetto a ieri e 221 in terapia intensiva, uno in piu' rispetto ad ieri, In isolamento domiciliare sono 38.094 persone. I guariti sono 1.211.

DATI ITALIA

Sono 23.225 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 993 morti che portano il totale a 58.038 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 23.225 contagiati

• 993 morti

• 23474 guariti

-19 terapie intensive | -682 ricoveri

226.729 tamponi

Tasso di positività: 10,2% (+0,2%)