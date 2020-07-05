IN SICILIA NESSUN NUOVO CASO E ZERO DECESSI: IN ITALIA TORNANO A CALARE I NUOVI POSITIVI

Nessun nuovo caso di Coronavirus e nessun decesso in Sicilia. E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute di domenica 5 luglio. In totale i casi r...

Nessun nuovo caso di Coronavirus e nessun decesso in Sicilia. E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute di domenica 5 luglio. In totale i casi registrati da inizio epidemia restano quindi a quota 3094 e le vittime 282. Sono 1369 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Stabile anche il dato dei guariti (2.674) e il numero di attualmente positivi (138). Cala di due unità il numero dei ricoveri (13) mentre restano due i siciliani in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 123.

Dati positivi rispetto a ieri anche a livello nazionale, tornano a calare i nuovi positivi: sono 192 (ieri il dato era di 235) a fronte di 37.472 tamponi effettuati (ieri erano stati molti di più, 52.011). Sette i deceduti nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a 34.854 vittime dall'inizio dell'epidemia. I guariti, e quindi dimessi, sono cresciuti di 164 unità. Gli attualmente positivi sono 14.642, dei quali 13.623 in isolamento domiciliare, 945 ricoverati con sintomi e 74 in terapia intensiva. Questi ultimi ieri erano 71, quindi si è avuto un incremento di tre unità. I casi totali di Covid in Italia sono 241.419.

Sono questi alcuni dei dati del bollettino giornaliero del Ministero della Salute.