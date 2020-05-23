IN SICILIA, NESSUN TAMPONE POSITIVO SU 2482 EFFETTUATI NELLE ULTIME 24 ORE

E’ arrivato finalmente lo zero. In Sicilia nessun contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati aggiornati alle 15 di oggi (23 maggio).Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono...

E’ arrivato finalmente lo zero. In Sicilia nessun contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati aggiornati alle 15 di oggi (23 maggio).

Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 131.913 (+2.482 rispetto a ieri) su 116.517 persone: di queste sono risultate positive 3.421 (0), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.512 (-7), 1.640 sono guarite (+6) e 269 decedute (+1).

Degli attuali 1.512 positivi, 104 pazienti (-9) sono ricoverati – di cui 9 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.408 (+2) sono in isolamento domiciliare.