IN SICILIA, UN DECESSO MA NESSUN NUOVO CONTAGIO, IN ITALIA 259 NUOVI CASI, SOLO 4 REGIONI SENZA CONTAGI

Nessun nuovo contagio in Sicilia nelle ultime 24 ore e un decesso per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 129 (1 meno di ieri), per un totale di 3076 (328 con attività di screening diagnostico).

Rimangono ricoverate 22 persone di cui 4 in terapia intensiva, mentre sono 107 le persone in isolamento. Sono 2266 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: superati i 200.000 mila tamponi.

Sono 259 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi in Italia, i morti sono 30. La Lombardia conta 156 nuovi casi. Il numero totale di positivi in Italia è di 17.638, quello dei deceduti è pari a 34.708, il numero di guariti è salito a 187.615 (con un incremento di 890), il numero di ricoverati con sintomi è pari a 1.386 (-129 su ieri), quello dei ricoverati in terapia intensiva è 105 (+2 su ieri), quello delle persone in isolamento domiciliare 16.177 (-508 su ieri). Le regioni con 0 casi sono oggi Basilicata, Valle d’Aosta, Sardegna, Provincia autonoma di Bolzano e Sicilia.

Il quadro generale dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (dall’8 al 21 giugno) di 5.98 casi per 100.000 abitanti. In lieve diminuzione i nuovi casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente. In aumento alcune stime dell’indice di contagio Rt, in linea con il lieve aumento dei casi nella scorsa settimana in alcune Regioni dove si sono sviluppati focolai. Persiste l’assenza di segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali. Lo dice il monitoraggio settimanale dell’Iss.