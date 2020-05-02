IN TUTTA ITALIA CONTINUA A DIMINUIRE IL NUMERO DEGLI “ATTUALMENTE POSITIVI” AL VIRUS

Sono 192 i decessi nelle ultime 24 ore in Italia e non 474 come era apparso dai dati comunicati dalla Protezione Civile. Il dato è corretto ma, secondo quanto ha spiegato la Regione Lombardia, contien...

Sono 192 i decessi nelle ultime 24 ore in Italia e non 474 come era apparso dai dati comunicati dalla Protezione Civile. Il dato è corretto ma, secondo quanto ha spiegato la Regione Lombardia, contiene anche 282 vittime lombarde di aprile che vengono comunicate dai Comuni a fine mese. Una circostanza che però, a quanto si apprende, non era stata specificata dalla Regione nell'inviare i dati al ministero della Salute.

Per la prima volta da circa un mese e mezzo il numero dei decessi in 24 ore scende quindi sotto le 200 unità. Il totale delle vittime nel Paese dall'inizio dell'emergenza Coronavirus è di 28.710. Gli attualmente positivi sono 100.704, con una diminuzione di 239 unità rispetto a ieri. I guariti sono in tutto 79.914, in aumento di 1.665 nelle ultime 24 ore. Calano ancora i ricoverati con sintomi (17.357, -212) e i pazienti in terapia intensiva (1.539, -39). In isolamento domiciliare si trovano ancora 81.808 persone. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 209.328 (+1.900). In tutto sono stati eseguiti 2.108.837 tamponi, i casi testati sono 1.429.864.

Bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 209.328 (+1.900)

di cui 100.704 (-239)

• DECEDUTI: 28.710 (+474)

• GUARITI: 79.914 (+1.665)