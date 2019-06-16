IN VIGORE L’ORARIO ESTIVO FERROVIA ED AUTOLINEA FCE

Si comunica che, a partire da mercoledì 12 giugno e da lunedì 17 giugno, saranno attivi i nuovi orari della stagione estiva validi, rispettivamente, per le autolinee e per i treni.Inoltre, desiderando...

A cura di Redazione 16 giugno 2019

