IN VIGORE L’ORARIO ESTIVO FERROVIA ED AUTOLINEA FCE
Si comunica che, a partire da mercoledì 12 giugno e da lunedì 17 giugno, saranno attivi i nuovi orari della stagione estiva validi, rispettivamente, per le autolinee e per i treni.
Inoltre, desiderando incentivare efficacemente la mobilità sostenibile all’interno dell’area urbana mediante una fruizione della Metropolitana di Catania via via sempre più crescente e volendo favorire l'intermodalità tra i sistemi di trasporto gestiti dall'azienda, le autolinee eviteranno di attraversare parte del centro città contribuendo così anche ad una netta diminuzione delle emissioni di CO2 e del traffico cittadino a giovamento di tutta la viabilità urbana.
I nuovi orari sono visibili da qui.
Il futuro sarà sempre più green!