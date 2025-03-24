INAUGURATA A CENTURIPE L'INSTALLAZIONE "ESSENZA RADICATA": UN TRIBUTO ALLA MEMORIA E ALLA CRESCITA, REALIZZATA DA DUE GIOVANI PATERNESI

"Ieri, è stata inaugurata a Centuripe, presso la Chiesa dell'Addolorata, l’installazione artistica "Essenza Radicata", un’opera che affonda le radici nel passato e si proietta verso il futuro. Realizz...

"Ieri, è stata inaugurata a Centuripe, presso la Chiesa dell'Addolorata, l’installazione artistica "Essenza Radicata", un’opera che affonda le radici nel passato e si proietta verso il futuro. Realizzata dai paternesi Salvatore Longo e Giuseppe Spitaleri, l'installazione si inserisce in un percorso artistico che vuole esplorare il legame tra tradizione e innovazione, tra fragilità e solidità.

Originariamente concepita da Ignazio Vitali, l’opera è stata riassemblata da Salvatore Pio Anton Longo, che ne ha dato una nuova vita, reinterpretando il messaggio originario in una chiave moderna e profonda. "Essenza Radicata" simboleggia un legame potente tra la fragilità dei materiali e la solidità dei concetti che essa rappresenta, creando una riflessione sul nostro rapporto con la terra e con la memoria collettiva.

Al centro dell’installazione si erge un maestoso albero, i cui rami intrecciati si slanciano verso la luce, un chiaro simbolo di crescita e speranza. Le radici, avvolte attorno a una roccia, rappresentano il legame indissolubile con il passato e con la nostra storia comune. L’opera si costruisce attraverso materiali semplici ma carichi di significato: cartapesta, cartone, caffè e terra locale, che, insieme, creano un contrasto forte tra l’effimero e il duraturo, la trasformazione e la continuità.

L’intento degli artisti è quello di invitare il pubblico a riflettere sul legame che ci unisce alla terra e sulle infinite possibilità di crescita e trasformazione che essa offre. "Essenza Radicata" non è solo un’installazione, ma una vera e propria riflessione sull’identità, la memoria e l’evoluzione della nostra società.

Inoltre, lo scopo di tale installazione serve a recuperare un bene molto caro ai centuripini, cioè quello della Chiesa dell'Addolorata. Si può fare una piccola donazione che va al recupero e messa in sicurezza di quest'opera.

LINK PER DONARE